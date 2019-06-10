Возможному исключению России из Лиги чемпионов дали объяснение

Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали пояснение о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира. Пресс-релиз был опубликован в Telegram-канале журналиста Василия Конова.

В УЕФА заявили, что российские СМИ неверно трактовали заявления представителя чемпионата Испании Даниэля Серехидо. Отмечается, что конкретных предложений относительно реформ в Лиге чемпионов нет и обсуждение по теме ведется только на консультационной основе.

Представители организации добавили, что возможные изменения были предложены Ассоциацией европейских клубов (ECA), а не УЕФА.

Серехидо в интервью газете «Известия», опубликованном 8 июня, рассказал о возможных преобразованиях в Лиге чемпионов. По его словам, потенциальные реформы в ЛЧ изменят количество новых команд, которые будут принимать участие в турнире. Изменения якобы негативно скажутся на клубах, не относящихся к элите европейского футбола. Представителям Российской премьер-лиги предрекли исключение из ЛЧ из-за невысокого рейтинга национального чемпионата.

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