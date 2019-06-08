В РФС отреагировали на возможное исключение России из новой Лиги чемпионов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о возможном исключении российских клубов из розыгрыша Лиги чемпионов после реформы турнира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Колоскова, потенциальные реформы могут повлиять на представительство России в Лиге чемпионов. Однако чиновник предположил, что ряд российских клубов все же сможет принять участие в обновленном турнире.

«Все-таки у нас есть три-четыре клуба, у которых стабильное финансирование на уровне европейских лиг, заслуги, регалии», — заявил он. При этом Колосков подчеркнул, что исключение всех российских клубов все же реально, так как в нынешнем исполкоме УЕФА нет отечественных представителей. «Наши интересы некому отстаивать», — заключил он.

Ранее 8 июня официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо дал интервью газете «Известия», где рассказал о возможных преобразования в Лиге чемпионов.

По словам специалиста, потенциальные реформы в ЛЧ изменят количество новых команд, которые будут принимать участие в ежегодном розыгрыше. Изменения негативно скажутся на клубах, не относящихся к грандам европейского футбола. Представители чемпионата России могут и вовсе лишиться возможности выступать в ЛЧ из-за невысокого рейтинга лиги.

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