УЕФА создал третий еврокубковый турнир

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание нового клубного турнира. Состязание будет проводиться в 2021-2024 годах. Об этом сообщается в воскресенье, 2 декабря, на сайте организации.

Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета УЕФА в Дублине.

Рабочее название турнира — UEL2 (UEFA Europa League 2). Отмечается, что игры пройдут по той же схеме, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы. В состязаниях примут участие 32 команды, их разделят на восемь групп по четыре в каждой. Плей-офф начнется с 1/8 финала, а перед ним пройдет дополнительный раунд, в котором сыграют команды, занявшие вторые места в группах UEL2 и третьи места в группах Лиги Европы.

Победитель UEL2 в следующем сезоне сможет сыграть в Лиге Европы. Ее групповая стадия сократится до 32 команд (сейчас 48), а перед 1/8 будут проводить дополнительный раунд с участием вторых команд групп Лиги Европы и третьих — Лиги чемпионов. Формат последней останется без изменений.

«Новый турнир сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Эти состязания стали итогом постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских кубков», — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

В настоящее время в Европе на клубном уровне проводится два турнира — Лига чемпионов и Лига Европы, которая до сезона-2009/2010 имела другой формат и называлась Кубком УЕФА.

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