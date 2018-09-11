В Европе появится новый футбольный турнир

Глава Ассоциации европейских клубов и президент «Ювентуса» Андреа Аньелли рассказал о новом клубном футбольном турнире в Европе. Слова функционера приводит Football Italia.

«Мы ожидали разрешение от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), теперь дан "зеленый свет" на создание нового турнира. В нем примут участие 96 клубов, начиная с сезона-2021/22», — сообщил Аньелли.

Ожидается, что по формату новый турнир будет схож с Кубком обладателей кубков УЕФА. Соревнование было упразднено в 1999 году. Советские клубы выигрывали его трижды. Обладателями трофея дважды становились футболисты киевского «Динамо», еще одна победа есть на счету тбилисского «Динамо». Московское «Динамо» добралось до финала Кубка обладателей кубков в 1972 году, но уступило шотландскому «Глазго Рейнджерс».

В настоящее время в Европе на клубном уровне проводится два турнира — Лига чемпионов и Лига Европы, который до сезона-2009/2010 имел другой формат и назывался Кубком УЕФА.

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