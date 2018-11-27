ЦСКА снова проиграл в Лиге чемпионов и попрощался с плей-офф

Московский ЦСКА уступил чешской «Виктории» со счетом 1:2 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 10-й минуте полузащитник ЦСКА Никола Влашич реализовал 11-метровый. Гости отыгрались только во втором тайме. Усилиями Романа Прохазки «Виктория» сравняла счет на 56-й минуте. А на 81-й чешский клуб вышел вперед, благодаря голу Лукаша Гейды.

После поражения команда Виктора Гончаренко опустилась на последнее место в квартете. Имея в своем активе лишь четыре очка, ЦСКА может побороться лишь за выход в плей-офф Лиги Европы с третьего места.

7 ноября в матче четвертого тура Лиги чемпионов «армейцы» уступили итальянской «Роме» со счетом 1:2. С 56-й минуты команда Гончаренко играла вдесятером.

Первый матч с «Викторией» ЦСКА сыграл вничью. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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