Акинфеева наказали за удаление в матче с «Реалом»

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассказал, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, удаленный в матче с мадридским «Реалом», будет дисквалифицирован на одну игру группового турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы подтверждаем, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дисквалифицирован на один матч из-за двух желтых карточек, которые он получил в одной и той же игре. Дисквалификации на большее число матчей для Акинфеева не будет», — сообщили в УЕФА.

Материалы по теме Убийцы королей ЦСКА побил «Реал» в Москве, но потерял Акинфеева

Акинфеев получил красную карточку на 95-й минуте матча. Вратарь посчитал, что игроки «Реала» совершили фол в атаке, и накричал на судью. В ответ на это арбитр в течение 10 секунд дал ему две желтые карточки.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу ЦСКА. Единственный мяч на счету хавбека Николы Влашича. Армейцы, имея в активе четыре очка, возглавили группу G.

23 октября ЦСКА на выезде сыграет с итальянской «Ромой» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. В этой встрече красно-синим придется обойтись без основного голкипера.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!