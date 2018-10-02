Акинфеев накричал на судью и был удален в матче с «Реалом»

Голкипер и вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев был удален с поля арбитром Овидиу Хацеган в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

К основному времени матча было добавлено четыре минуты. На пятой добавленной Акинфеев, вероятно, посчитал, что мадридцы совершили фол в атаке и вступил в перепалку с судьей. Хацеган отреагировал на повышенный тон футболиста сборной России, показав ему одну за другой две желтых карточки. На поле пришлось выйти запасному голкиперу армейцев Георгию Кырнацу. Он заменил полевого игрока — полузащитника Ивана Облякова.

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ЦСКА одержал победу в матче с «Реалом» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Никола Влашич.

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