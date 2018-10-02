ЦСКА обыграл «Реал» в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Лужники». Уже на второй минуте армейцам удалось выйти вперед. Отличился Никола Влашич.Отыграться испанцам не удалось. Итоговый счет: 1:0 в пользу ЦСКА.

30 сентября стало известно, что «сливочные» отправились в Москву без двух лидеров. В заявке на матч отсутствовали валлийский полузащитник Гарет Бэйл и испанский защитник Серхио Рамос.

Следующий матч между ЦСКА и «Реалом» пройдет 12 декабря в Испании. Встреча начнется 20:55 по московскому времени.