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«Реал» сыграет против ЦСКА в Лиге чемпионов без двух лидеров

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Серхио Рамос

Мадридский «Реал» определился с составом заявки на матч против московского ЦСКА в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте команды.

Испанский клуб прибудет в Москву в составе 20 игроков. Места в заявке королевского клуба не нашлось валлийцу Гарету Бэйлу и испанцу Серхио Рамосу.

На поле против «армейцев» могут выйти следующие футболисты: вратари Кейлор Навас, Кике Касилья и Тибо Куртуа, защитники Даниэль Карвахаль, Хесус Вальехо, Рафаэль Варан, Начо, Альваро Одриосола, Серхио Регилон, полузащитники Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Дани Себальос, нападающие Мариано, Карим Бензема, Лукас Васкес и Винисуис Жуниор.

Матч между москвичами и испанским клубом пройдет 2 октября. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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