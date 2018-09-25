Роналду предрекли возвращение в «Реал»

Нападающий Криштиану Роналду, выступающий за туринский «Ювентус», однажды вернется в мадридский «Реал». Такое мнение высказал президент испанского клуба Флорентино Перес, слова которого приводит ESPN.

«Я бы обнял его сейчас, потому что, как я уже говорил, фанаты "Реала" гордятся тем, что он играл за команду на протяжении девяти сезонов. Он достойный наследник Альфредо Ди Стефано (бывший нападающий и почетный президент «Реала» — прим. Ленты.ру)», — отметил Перес.

Функционер рассказал о заслугах Роналду и напомнил, что португалец является лучшим бомбардиром в истории клуба. «Я думаю, что он из тех футболистов, что будут в сердцах фанатов клуба и будут вспоминаться из поколения в поколения. Он тот, кто однажды вернется», — заключил Перес.

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Президент «Реала» дал интервью перед началом церемонии награждения лучших футболистов мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Роналду не сумел прилететь в Лондон из-за плотного игрового графика «Ювентуса». Награда The Best вручается лучшему игроку мира с 2016 года — португалец брал ее дважды. В этом году приз достался его бывшему партнеру по «Реалу» Луке Модричу.

Роналду перешел из «Реала» в туринский «Ювентус» в июле. Португалец играл за мадридский клуб с 2009 года. В составе команды нападающий четырежды становился победителем Лиги чемпионов.

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