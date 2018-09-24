Роналду проигнорирует вручение наград ФИФА

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Marca.

33-летний португалец пропустит мероприятие по спортивным причинам: «Ювентус» провел матч чемпионата Италии 23 сентября и готовится к очередной встрече во внутреннем первенстве, которая состоится уже 26-го. Сама церемония пройдет в Лондоне 24 сентября.

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Ожидается, что лучшим игроком года по версии ФИФА станет полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич. 32-летний хорват уже стал лучшим по версии УЕФА, обойдя в споре в том числе и Роналду. Третьим претендентом на получение награды является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В составе мадридского «Реала» Роналду в мае 2018-го одержал победу в финале Лиги чемпионов, ставшую пятой в его карьере. Летом португалец перешел в «Ювентус» за 100 миллионов евро.

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