Признание хорвата лучшим футболистом Европы посчитали позором

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, критично отозвался о том, что приз лучшему футболисту в Европе по итогам сезона-2017/2018 достался хорватскому полузащитнику «Реала» Луке Модричу. Об этом сообщает Football Espana.

«Роналду забил 15 мячей и тащил "Реал" на собственном горбу к очередному завоеванию Лиги чемпионов», — заявил Мендеш. Он также отметил, что выбор в пользу Модрича «смешон и позорен».

Индивидуальные награды футболистам по итогам сезона-2017/2018 были представлены во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Весь пьедестал заняли игроки, выигрывавшие турнир в составе мадридского «Реала» в сезоне-2017/2018. Лучшим вратарем был признан Кейлор Навас, защитником — Серхио Рамос, полузащитником — Модрич, а лучшим нападающим стал Роналду, оформивший летом переход в итальянский «Ювентус».

32-летний полузащитник сборной Хорватии также успешно провел чемпионат мира-2018. Хорват получил «Золотой мяч», как лучший игрок мундиаля. Сборная Хорватии добралась до финала ЧМ, уступив команде Франции.

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