ЦСКА и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

26 клубов попали в данную стадию турнира напрямую, еще шесть команд добились права выступить на групповом этапе через квалификацию. Команды, представляющие одну ассоциацию, не могли быть помещены в одну группу. Также были заранее разведены по квартетам украинские и российские клубы.

Чемпион России московский «Локомотив» сыграет с португальским «Порту», немецким «Шальке» и турецким «Галатасараем». ЦСКА выступит в одной группе с мадридским «Реалом», «Ромой» и чешской «Викторией».

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 18 и 19 сентября.

Полные результаты жеребьевки:

Группа A: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Барселона» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), ПСВ (Голландия), «Интер» (Италия).

Группа C: «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа D: «Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке» (Германия), «Галатасарай» (Турция).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Голландия), АЕК (Греция).

Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).

Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория» (Чехия).

Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).

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