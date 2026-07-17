Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
08:52, 17 июля 2026Авто

Названы лидеры российского рынка подержанных легковушек

«Автостат»: За полгода в России продали почти 3 миллиона легковушек с пробегом
Кирилл Луцюк

Фото: Max4e Photo / Shutterstock / Fotodom

С января по июнь 2026 года в России удалось реализовать 2 миллиона 885,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщило «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 49,2 процента продаж пришлось на пять основных брендов.

Лидером осталась LADA. Было продано 669,7 тысячи подержанных автомобилей этой марки. Кроме того, россияне купили 300,5 тысячи легковушек Toyota и 162,8 тысячи Kia. На Hyundai и Volkswagen пришлось 157,9 и 130,9 тысячи штук соответственно.

Июньский рост продаж легковых автомобилей с пробегом оценили в 8,6 процента.

В апреле 2026 года в России продали 117,5 тысячи новых легковых автомобилей. Достигнутый результат оказался на 15,1 процента выше, чем за второй весенний месяц 2025 года. Лидером рынка тогда также смогла стать Lada с долей, превышающей 27 процентов.

В I квартале россияне приобрели 3112 подержанных электрокаров. Объем продаж на вторичном рынке вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска атаковали Одессу
    В России началась распродажа заправок
    Бузова призналась в любви к Лионелю Месси «с самого детства»
    Желающий получить политическое убежище в другой стране россиянин приговорен
    Поймана уникальная рыба-мутант
    Возлюбленный блогерши Лерчек показал ее внешность без парика
    Сербия присоединилась к лунной программе США
    Пассажир выдал себя за пилота и попытался провезти 10 килограммов кокаина
    В Раде призвали пристроить Федорова в правительство
    Оценен ущерб от действий вандалов в российском ярмарочном комплексе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok