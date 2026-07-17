Названы лидеры российского рынка подержанных легковушек

«Автостат»: За полгода в России продали почти 3 миллиона легковушек с пробегом

С января по июнь 2026 года в России удалось реализовать 2 миллиона 885,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Об этом сообщило «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 49,2 процента продаж пришлось на пять основных брендов.

Лидером осталась LADA. Было продано 669,7 тысячи подержанных автомобилей этой марки. Кроме того, россияне купили 300,5 тысячи легковушек Toyota и 162,8 тысячи Kia. На Hyundai и Volkswagen пришлось 157,9 и 130,9 тысячи штук соответственно.

Июньский рост продаж легковых автомобилей с пробегом оценили в 8,6 процента.

В апреле 2026 года в России продали 117,5 тысячи новых легковых автомобилей. Достигнутый результат оказался на 15,1 процента выше, чем за второй весенний месяц 2025 года. Лидером рынка тогда также смогла стать Lada с долей, превышающей 27 процентов.

В I квартале россияне приобрели 3112 подержанных электрокаров. Объем продаж на вторичном рынке вырос на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.