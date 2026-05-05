12:02, 5 мая 2026Авто

В России резко выросли продажи одного вида машин

«Автостат»: Продажи подержанных электромобилей в России подскочили на 23 %
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В первом квартале россияне купили 3112 подержанных электрокаров. Объем продаж на вторичном рынке увеличился на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, пишет «Автостат».

Наибольшая доля сегмента принадлежит японскому Nissan — 654 проданные машины, или более 20 процентов от общего количества. Вторым стал Zeekr, результат которого достиг 572 единиц. За ними идут Audi (337), Volkswagen (294) и Tesla (292). На эти пять марок суммарно пришлось почти 70 процентов всех реализованных подержанных электрокаров.

Среди моделей лидерство сохранил Nissan Leaf. За отчетный период россияне приобрели 599 таких автомобилей. В тройку самых востребованных моделей вошли также Zeekr 001 (390 единиц) и Audi Q2 (287 единиц).

Ранее стало известно, что Lada сохранила первенство в списке самых аварийных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2026 года. На долю машин этого бренда пришлось 13 процентов от всех зафиксированных дорожно-транспортных происшествий. Годом ранее показатель составлял 16 процентов.

