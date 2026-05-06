08:37, 6 мая 2026Авто

Россияне бросились за новыми легковушками

«Автостат»: Продажи новых легковушек выросли в России больше чем на 15 %
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В апреле 2026 года в России купили 117,5 тысячи новых легковых автомобилей. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Достигнутый результат оказался на 15,1 процента выше, чем за второй весенний месяц 2025 года. Лидером рынка осталась Lada. Ее доля превысила 27 процентов. В количественном выражении речь идет о 31,8 тысячи штук. Вторая позиция досталась бренду Haval — было продано 16,5 тысячи автомобилей.

Третье место занял TENET с результатом в 12 тысяч штук, а четвертое и пятое Geely и Belgee (6,8 тысячи и 5,7 тысячи машин соответственно).

С января по апрель в России реализовали 382,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 9,6 процента больше, чем за четыре месяца прошлого года.

Ранее сообщалось, что в I квартале россияне приобрели 3112 подержанных электрокаров. Наибольшая доля сегмента досталась японскому бренду Nissan.

В апреле 2026 года продажи автомобилей российского концерна «АвтоВАЗ» выросли на 12 процентов.

