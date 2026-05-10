Трамп отверг конец войны с Ираном словами «нет, я этого не говорил»

Мир
23:02, 10 мая 2026Мир

Трамп о конце войны с Ираном: Я этого не говорил, не все кончено
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью программе Full Measure with Sharyl Attkisson, опубликованном на YouTube, заявил, что не объявлял о завершении военной кампании против Ирана.

«Нет, я этого не говорил. Я сказал, что они разгромлены. Но это не значит, что все кончено», — пояснил американский лидер.

По словам Трампа, США могли бы «продолжить еще две недели и уничтожить каждую цель». Он отметил, что у Вашингтона был перечень «определенных целей», и, по его оценке, удалось поразить около 70 процентов из них. При этом президент добавил, что у США остаются и другие потенциальные цели для ударов. Однако даже без новых атак, по его словам, Ирану «потребуются годы, чтобы восстановиться».

Ранее постпред США в ООН Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп намерен завершить военный конфликт с Ираном дипломатическим путем, но, если попытки окажутся безуспешными, готов возобновить боевые действия. По словам Уолтца, американский президент «дает все возможные шансы для дипломатии».

