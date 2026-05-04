Продажи Lada в России выросли

«АвтоВАЗ»: Продажи автомобилей в апреле 2026 года выросли на 12 процентов

В апреле 2026 года продажи автомобилей российского концерна «АвтоВАЗ» выросли на 12 процентов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе производителя.

За месяц автоконцерн продал 31 172 автомобиля, в месячном выражении объем реализации увеличился на 12 процентов, в годовом — на четыре.

Лидером продаж осталась Granta — в апреле было реализовано 11 496 автомобилей (плюс 13 процентов месяц к месяцу). Продажи Lada Iskra впервые превысили три тысячи штук в месяц (всего 3212 автомобилей, плюс 24 процента к итогам марта). Продажи Lada Vesta выросли почти на треть (плюс 30 процентов), до 6080 автомобилей. Реализация Lada Largus прибавила три процента и увеличилась до 2645 автомобилей.

Продажи семейства NIVA составили 7189 автомобиля — аналогично прошлому месяцу.

В конце апреля Ассоциация «Объединение автопроизводителей России» (ОАР) обратилась к первому вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой о пересмотре действующей системы начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) предприятий, выпускающих технику. Документ подписали гендиректор КамАЗа Сергей Когогин, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и гендиректор Группы ГАЗ Вадим Сорокин.