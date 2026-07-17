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08:44, 17 июля 2026Бывший СССР

ВСУ заподозрили в новой противозаконной мере на границе с Россией

ВСУ привлекают местных жителей Сумской области к строительству военных сооружений
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) насильно заставляют отказавшихся от эвакуации местных жителей Сумской области оборудовать позиции по линии Солдатское — Великая Пискаревка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В Великописаревском районе силами 36-й путевосстановительной бригады противник оборудует позиции по рубежу Солдатское — Великая Писаревка. К принудительным работам также привлекаются местные жители, отказавшиеся от эвакуации», — отметили в ведомстве.

Привлечение мирного населения к строительству укреплений Киевом противоречит нормам международном права. В частности, согласно Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и ее Дополнительном протоколе, гражданские лица не должны принимать участие в строительстве укреплений вблизи зоны боевых действий.

16 июля постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский сообщил, что Европейский союз (ЕС) готов насильно выслать всех украинцев и отправить их на фронт. Дипломат также подчеркнул, что Брюссель готов до последнего поддерживать Киев, игнорируя интересы населения.

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