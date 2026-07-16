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15:58, 16 июля 2026Мир

Полянский заявил о желании ЕС отправить всех украинцев на фронт

Полянский: ЕС устроит, если всех украинцев насильно отправят на фронт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) устроит, если всех украинцев насильно вышлют из стран объединения и отправят на фронт. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«ЕС официально исключил подлежащих призыву украинцев из программы защиты, пока применительно к новым соискателям убежища. Таким образом Европа дает понять, что даже если все украинские мужчины будут силовым образом направлены на убой на фронт, Брюссель это будет устраивать», — рассказал дипломат.

Полянский также подчеркнул, что Евросоюз готов до последнего поддерживать Украину, игнорируя интересы населения. Он обратил внимание, что в условиях отсутствия украинцев Киев и Брюссель пытаются «залатать дыры» с помощью иностранных наемников, которых обманом отправляют на фронт.

Ранее Полянский заявил, что Европа делает ставку на военный разгром России. Дипломат подчеркнул, что это не домыслы Москвы, а суть публичных заявлений европейских политиков. По его словам, такая риторика не имеет ничего общего с желанием добиться мира на Украине и на континенте в целом.

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