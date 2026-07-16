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13:46, 16 июля 2026Мир

Полянский уличил Европу в желании разгромить Россию

Полянский: Европа делает ставку на военный разгром России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа делает ставку на военный разгром России. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Ставка делается на то, чтобы руками украинцев измотать и ослабить нашу страну, дотянуть до момента, когда Европа нарастит достаточные "военные мускулы", и затем добиться военного разгрома России и ее исчезновения как государства», — сказал дипломат на заседании постоянного совета ОБСЕ.

Полянский подчеркнул, что это не домыслы Москвы, а суть публичных заявлений европейских политиков. По его словам, такая риторика не имеет ничего общего с желанием добиться мира на Украине и на континенте в целом.

Выдвинутые западными политиками и украинским лидером Владимиром Зеленским в Лондоне «условия справедливого мира» на самом деле представляют собой ультиматум ядерной державе, добавил постпред.

Ранее Полянский говорил, что страны Европы не осознают опасности нынешнего уровня эскалации в отношениях с Россией. Он уточнил, что речь идет об использовании воздушного пространства стран Прибалтики для ударов по России, а также о размещении в Европе производств беспилотников и других вооружений.

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