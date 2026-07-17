Стало известно об уничтожении обороны ВСУ под Константиновкой

Марочко: Авиация превратила в пыль оборону ВСУ под Константиновкой в ДНР

Российские войска уничтожили оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи населенного пункта Попасное под Константиновкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Из его слов стало известно, что российские военнослужащие ударами авиации нанесли серьезный ущерб оборонительным линиям ВСУ у Попасного.

«Туда прилетели наши мощные авиационные боеприпасы — и все те фортификации, которые пытались сделать украинские боевики, сейчас попросту превратились в пыль и в огромную воронку», — уточнил Марочко.

Ранее Марочко сообщил о резком продвижении Вооруженных сил России под Константиновкой. По его словам, российские войска за сутки продвинулись на полкилометра у Алексеево-Дружковки.