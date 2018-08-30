Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Сербская «Црвена Звезда», португальская «Бенфика» и голладский «ПСВ Эйндховен» обеспечили себе участие на групповой стадии Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Црвена Звезда» разошлась ничьей 2:2 с командой Red Bull, «Бенфика» со счетом 1:4 обыграла греческий ПАОК. ПСВ разгромил БАТЭ 3:0.
За трофей поборются 32 клуба, в том числе российские «Локомотив» и ЦСКА.
Перед жеребьевкой группового этапа, которая состоится 30 августа в Монако, команды будут разделены на четыре корзины.
Состав корзин выглядит следующим образом:
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).
Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).
Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).
Четвертая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).