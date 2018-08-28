УЕФА назвал лучший гол сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал гол нападающего Криштиану Роналду в ворота туринского «Ювентуса» лучшим в сезоне. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте итальянского клуба.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2017/18, в котором «Реал» победил «Ювентус» на выезде со счетом 3:0, португалец отметился дублем. Второй гол Роналду забил ударом через себя.

33-летний Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» 10 июля. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.

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