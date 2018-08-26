В «Ювентусе» объяснили низкую результативность Роналду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду после двух туров Серии А. Его слова приводит Eurosport.

«Итальянский футбол сильно отличается от испанского, и он понимает это. Роналду хорошо адаптируется. Он скромный парень, я доволен его вкладом в нашу игру», — заявил Аллегри.

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По словам тренера, игра против «Лацио» отличалась от матча с «Кьево». «В начале матча мы куда-то спешили. Было много энтузиазма в связи с первой домашней игрой Роналду, однако нужно было быть более терпеливыми. Я доволен нашей игрой», — отметил он.

Роналду выходил в стартовом составе своей команды в двух первых турах чемпионата Италии, однако отличиться забитыми мячами не смог. В игре против «Лацио» (2:0) форвард сделал голевую передачу на Марио Манджукича. Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро.

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