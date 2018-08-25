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Роналду заблокировал собственный удар по пустым воротам с метра

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Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сумел забить с метра в матче чемпионата Италии с римским «Лацио». Видео появилось в Twitter-аккаунте Stateside Serie A.

На 75-й минуте Роналду замыкал прострел с фланга, но попал себе в пятку. Мяч отскочил к Марио Манджукича, переправившему мяч в сетку. Ювентус победил со счетом 2:0, еще один гол на счету Миралема Пьянича.

Роналду до сих пор не забивал в официальных матчах за «Ювентус». Португалец перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» за 100 миллионов евро.

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