Акции «Ювентуса» взлетели после перехода Роналду

Ценные бумаги итальянского «Ювентуса» подорожали на 59 процентов после перехода португальского форварда Криштиану Роналду. Информация об изменениях стоимости туринского клуба доступна на сайте Bloomberg.

По состоянию на 25 августа стоимость одной акции составляет 1,03 доллара США. Данный показатель является максимальным за девять лет. Стоимость ценных бумаг начала расти еще во время слухов о грядущем переходе футболиста.

Португалец присоединился к итальянцам 10 июля. «Ювентус» заплатил за игрока 100 миллионов евро. Оклад Роналду составит 30 миллионов евро в год.

33-летний футболист пять раз становился обладателем «Золотого мяча». Роналду также пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а в составе национальной команды завоевал титул чемпиона Европы.



