Раскрыты условия перехода Роналду в «Ювентус»

Стали известны условия сделки по переходу португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте итальянского клуба.

Португалец подписал с туринским клубом контракт на четыре года. Мадридский «Реал» выручил за игрока 100 миллионов евро. Кроме того, итальянская сторона выплатит 12 миллионов евро в рамках «сопутствующих расходов» и предусмотренного регламентом Международной федерации футбола (ФИФА) «механизма солидарности».

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Роналду провел в составе мадридского «Реала» девять сезонов, перейдя в испанский клуб в 2009 году из «Манчестер Юнайтед». В составе «Королевского клуба» Роналду выиграл 16 трофеев. Среди них четыре кубка Лиги чемпионов. Кроме того, португалец стал лучшим бомбардиром в истории «Реала», обойдя испанца Рауля. В активе 33-летнего Роналду 451 гол в 438 матчах.

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