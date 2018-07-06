Стремление «Ювентуса» купить Роналду вызвало народный гнев

Сотрудники автомобильного концерна «Фиат» недовольны намерением туринского «Ювентуса» потратить на нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду 220 миллионов евро. Об этом сообщает Sport English.com.

«Это бесчестье. Работникам "Фиата" десять лет не повышали зарплату. За это время мы потеряли 10,7 процента на инфляции, и нам их не вернули. А компания тратит 126 миллионов на спонсорство, из них 26,5 миллиона идет только на "Ювентус"», — заявили работники. Они также добавили, что такие траты не стоят того, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

В случае удачной сделки «Фиат» возьмет на себя часть расходов по выплате заработной платы Роналду. «Ювентус» не может позволить себе выплачивать сумму в полном объеме, не рискуя подвергнуться санкциям со стороны УЕФА из-за нарушения финансового фейр-плей.

5 июля AS сообщил, что Роналду принял предложение туринцев о контракте с зарплатой в 30 миллионов евро в год. «Ювентус» собирался заплатить «Реалу» 100 миллионов евро в качестве отступных, но испанцы собираются выручить больше.

В 2009 году португалец перешел в мадридский клуб из английского «Манчестер Юнайтед». В составе «сливочных» форвард дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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