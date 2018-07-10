Роналду перешел в «Ювентус»

Португальский нападающий Криштиану Роналду покинул мадридский «Реал» и перешел в туринский «Ювентус». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте испанского клуба.

33-летний португалец согласился перейти в итальянский клуб. «Реал» выражает благодарность Роналду за девять лет, проведенные в клубе.

5 июля издание AS сообщило, что Роналду согласился на предложение «Ювентуса». Португальцу был предложен оклад в 30 миллионов евро в год.

2 июня Corriere dello Sport сообщило, что португалец выдвинул руководству «Реала» условие, согласно которому, он останется в клубе, если будет получать 80 миллионов евро в год. Роналду намекнул на смену команды после победы в финале Лиги чемпионов.

Роналду выступал в составе «Реала» с 2009 года. Португалец забил 451 гол в 438 играх за «королевский клуб», став лучшим бомбардиром в его истории. В составе «Реала» Роналду четырежды становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

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