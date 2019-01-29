Россиянам пообещали рост зарплат

Реальная заработная плата россиян в 2019 году вырастет на четыре процента, в лучшем случае — на семь. К такому мнению пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, чьи прогнозы приводит «Российская газета».

При этом увеличение заработной платы продолжится и в 2020 году. В отчете эксперты опирались на исследования потребительских настроений. В связи с этим были обновлены прогнозы по социально-экономическому развитию России в 2019-2020 годах.

Однако общий рост реальных доходов существенно не изменится. Проректор Финансового университета Алексей Зубец считает, что он вернется к росту в 2020 году. «В годовом исчислении он может увеличиться минимум на один процент. В оптимистическом варианте рост реальных доходов населения в 2020 году может составить до шести-семи процентов», — объяснил он.

По оценке специалистов, инфляция составит менее четырех процентов. Эту тенденцию объясняют снижением интереса и потребительской активности россиян к дорогостоящим покупкам — недвижимости и автомобилям.

Среди российских регионов с самым наибольшим ростом экономики эксперты выделяют Республику Крым. Лидерами по росту валового регионального продукта могут стать Амурская область, Чеченская Республика, Самарская область и Республика Саха.

Ранее аналитики портала «SuperJob.ru» назвали самые востребованные профессии в России на 2019 год. Большой спрос будет на специалистов в области информационных технологий (IT), UX/UI-дизайнеров и специалистов по аналитике больших данных. За 2018 год больше всего были востребованы профессии бухгалтеров (130,8 тысячи вакансий) и педагогов профессионального образования (100,8 тысячи вакансий).

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