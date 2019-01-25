Реальные доходы россиян упали пятый год подряд

Реальные доходы россиян по итогам 2018 года упали, эта тенденция сохраняется пятый год подряд. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Падение по итогам 2018 года составило 0,2 процента, при этом правительство весь год утверждало, что доходы россиян по итогам 2018 года именно вырастут. Позитивную динамику реальные доходы показали лишь в том случае, если не брать в расчет единовременную выплату пенсионерам в 2017 году — тогда показатель роста составил 0,3 процента.

Последний раз реальные доходы россиян росли в 2013 году, тогда за год рост составил четыре процента. В декабре 2018 года Росстат утверждал, что в месячном выражении доходы россиян упали на 2,9 процента, нивелировав весь рост доходов в 2018 году, когда в рамках исполнения майских указов президента бюджетникам подняли зарплаты.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью пяти телеканалам в декабре 2018 года утверждал, что правительству удалось переломить тренд на падение доходов россиян. Обновленные данные Росстата свидетельствуют о том, что правительству сделать этого все же не удалось. Министерство экономического развития и вовсе утверждало, что в 2018 году рост реальных доходов россиян составит 3,4-3,9 процента.

Более того, эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) утверждают, что и от 2019 года россиянам не стоит ждать роста реальных доходов: наоборот, по их оценкам, зарплаты россиян в 2019 году вырастут в среднем только на 1,5 процента, не сумев обогнать таким образом даже минимальный прогноз по инфляции на уровне пяти процентов.

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