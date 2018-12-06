Медведев похвастался ростом реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6 процента, зарплаты — на 7,6 процента. Об этом в четверг, 6 декабря, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью, которое транслируется в прямом эфире на канале НТВ.

«Есть достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент в последние два года они перешли к росту», — заявил Медведев. Он подчеркнул, что речь идет о реальном, а не номинальном росте зарплат.

Премьер признал, что эти 7 процентов могут быть не такой большой суммой, особенно если речь идет о небольших зарплатах, но главное, по его мнению, что рост есть. «Это значит, что мы переломили тренд на падение доходов», — сказал глава российского правительства. Он уточнил, что в России более высокие темпы роста доходов, чем во многих других странах.

Также Медведев назвал «абсолютно правильным» запрос общества на справедливость, на выравнивание условий жизни и устранение бедности. Он заметил, что от низких доходов в основном страдают большие семьи. «Самое сложное положение у людей, у которых дети, а это наше будущее», — сказал Медведев.

Ранее аналитики подсчитали, что с 2015 года объем уплачиваемых налогов в России увеличивался почти вдвое быстрее зарплат.

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