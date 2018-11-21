Налоги выросли вдвое быстрее зарплат

С 2015 года объем уплачиваемых налогов в России увеличивался почти вдвое быстрее зарплат, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Финэкспертизы».

Аналитики изучили данные Росстата и Федерального казначейства за трехлетний период. За это время сильнее всего выросли транспортный, имущественный и земельный налоги.

По итогам 2015 года россияне уплатили по ним 176,24 миллиарда рублей, по итогам 2016-го — 180,67 миллиарда, по итогам 2017-го — 225,18 миллиарда.

За три года объем собранных налогов вырос на 28 процентов. Сильнее всего за это время поднялся налог на имущество — на 72 процента. Земельный налог вырос на 25,4 процента. Транспортный налог за три года увеличился на 16 процентов.

При этом, по данным Росстата, среднемесячная зарплата в 2015-2017 годах выросла только на 15 процентов, до 39,17 тысячи рублей.

В 2019 году ожидается рост налоговой нагрузки в связи с повышением ставки НДС с 18 до 20 процентов. Это, по расчетам аналитиков, спровоцирует дополнительный рост инфляции на 1 процентный пункт и продолжит оказывать давление на реальные располагаемые доходы населения.

В ноябре президент России Владимир Путин обеспокоился растущей налоговой и квазиналоговой нагрузкой на российских граждан. Глава государства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться в реальной жизни россиян.

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