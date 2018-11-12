Путин поручил Медведеву вникнуть в реальную жизнь россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоился растущей налоговой и квазиналоговой нагрузкой на российских граждан. В ходе совещания с членами правительства в Ново-Огарево глава государства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву разобраться в реальной жизни россиян. Слова президента приводит РИА Новости.

Путин отметил, что ему поступают жалобы от представителей профсоюзов. «Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил президент.

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В 2017 году тогда еще министр финансов, а теперь первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно обещал, что фискальную нагрузку власти повышать не будут. Однако с тех пор уже было принято принципиальное решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 18 процентов до 20.

Помимо этого, власти постепенно повышают ставки акцизов и прочих сборов, например, экологического, из-за которых нагрузка вновь вырастет. Также рассматривается вопрос о введении налога на самозанятых граждан. В результате этих мер эксперты прогнозировали рост цен практически на все товары.

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