В России подорожает пиво

Повышение экологического сбора, инициированное Минприроды, может привести к подорожанию пива. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо исполнительного директора Союза пивоваров Вячеслава Мамонтова премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Согласно планам Минприроды, с 2019 года должны повыситься ставки экологического сбора на 54 категории товаров. По закону у производителей есть выбор: заплатить его или утилизировать отходы самостоятельно. Большинство компаний выбирает первый вариант, чтобы не вкладываться в инфраструктуру по переработке отходов.

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Пивоваров в первую очередь волнует сбор за упаковку из алюминия и полимера. Первый собираются повысить с 2,4 тысячи до 20 тысяч рублей за тонну, второй — с 3,8 тысячи до 10,4 тысячи. «Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет», — написал Мамонтов в своем обращении к Медведеву.

Позицию Союза пивоваров поддерживают и представители других отраслей. С аналогичными обращениями выступали ассоциация «Русбренд», объединяющая производителей потребительских товаров, Национальный союз производителей молока и ассоциация «РусПэк».

Опрошенные изданием представители пищевого рынка отметили, что повышение сбора приведет к подорожанию готовой продукции на 0,5-1 процент. В свою очередь, сбор они называют нецелесообразным до введения повсеместного раздельного сбора мусора. Также есть опасения, что операторы по обращению с отходами начнут продавать компаниям акты утилизации.

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