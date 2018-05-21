Новый министр позарился на деньги россиян

Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предложил для решения экологических проблем России привлекать деньги населения «в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма». В министерстве позже уточнили, что речь идет не о новом налоге, а о привлечении «свободных средств граждан» с помощью финансовых инструментов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра на конференции «Единой России» «Направление 2026».

«Ресурсы для реализации этого — внутри страны, я в этом убежден. Как мы получим эти деньги от населения — это самый главный вопрос. Эти деньги, я не хочу сказать, что все они в чулках у населения, эти деньги в руках населения. Как мы их получим: в виде налогов через малый и средний бизнес или в виде другого какого-то механизма», — сказал министр. В частности, по словам Кобылкина, одним из таких механизмов может стать выпуск облигационных займов под крупные инфраструктурные проекты.

Материалы по теме В России новое правительство Кто будет управлять страной в ближайшие шесть лет

Кобылкин отметил, что при реализации проектов и дорожных карт по экологии рассчитывать только на рост стоимости нефти и нефтегазовые доходы будет недальновидным. «Мир поменялся, стал непредсказуемым, в любую минуту они [цены на нефть] могут пойти обратно», — считает министр, допуская стоимость барреля нефти на уровне 30-40 долларов.

В пресс-службе Минприроды позже подчеркнули, что Кобылкин не имел в виду введение новых налогов и сборов в России, а говорил «о вовлечении в экономику, в частности, на экологические проекты свободных средств граждан». В ведомстве пояснили, что министр говорил именно об использовании финансовых инструментов, «которые обеспечат возврат средств гражданам с процентами», — таких, как облигационные займы.

Кандидатура Дмитрия Кобылкина была предложена премьер-министром Дмитрием Медведевым на пост главы Минприроды 18 мая и утверждена президентом страны Владимиром Путиным в тот же день. Ранее Кобылкин являлся главой Ямало-Ненецкого автономного округа. Выступая на конференции 21 мая, министр отметил, что пока не имеет необходимого опыта работы в должности министра, поскольку «сердце губернаторское еще бьется в груди» и ведомства он ранее не возглавлял.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!