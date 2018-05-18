Россияне получили новое правительство

Президент России Владимир Путин подписал указы, утверждающие новый состав правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 18 мая.

Предложения по кадровому составу представил ранее 18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев. Глава государства согласился со всеми кандидатурами. «Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Еще с утра по некоторым мы дискутировали. Это люди известные, с хорошим опытом работы», — цитирует его ТАСС.

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В частности, новым министром транспорта назначен и.о. первого заместителя главы ведомства Евгений Дитрих. Главой МЧС стал заместитель директора ФСБ, бывший и.о. губернатора Калининградской области Евгений Зиничев. Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, возглавил Минсельхоз. Пост министра строительства и ЖКХ получил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин назначен на должность главы Минприроды.

Руководителем министерства просвещения — одного из двух ведомств, образованных в результате разделения министерства науки и образования, — стала бывший руководитель Минобрнауки Ольга Васильева. Вторую новую структуру — министерство науки и высшего образования — возглавил руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков.

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Главой другой обновленной структуры — Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации — стал руководитель Аналитического центра при правительстве России Константин Носков.

15 мая президент утвердил новую структуру правительства, предложенную Медведевым. Согласно указу, число министерств было увеличено с 21 до 22 за счет разделения министерства образования и науки на два ведомства. Также, согласно указу, у премьер-министра будет 10 заместителей.

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