Кудрина и Дворковича пристроили

Глава Центра стратегических разработок, бывший глава Минфина России Алексей Кудрин согласился занять пост руководителя Счетной палаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

Кудрин дал согласие на президиуме фракции «Единая Россия», отмечает агентство. Обсуждение кандидатуры на пост главы Счетной палаты пройдет 15 мая на собрании депутатов Госдумы от «Единой России». Как ожидается, там будет принято официальное решение фракции о выдвижении Кудрина на пост руководителя ведомства.

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Госдума представляет президенту трех кандидатов на кресло главы Счетной палаты, из которых тот выбирает одного и вносит на утверждение депутатов.

Исполняющий обязанности вице-премьера Аркадий Дворкович согласился возглавить фонд «Сколково», пишет The Bell со ссылкой на источники. Также Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД, следует из распоряжения правительства.

Возглавить фонд Дворковичу предложил премьер-министр Дмитрий Медведев. Действующий руководитель «Сколково» Виктор Вексельберг попал под санкции США.

Правительство России во главе с Медведевым 7 мая ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина. Новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель.

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