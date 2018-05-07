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Правительство Медведева ушло в отставку

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Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку после инаугурации Владимира Путина, сообщается на сайте кабмина.

Новый кабинет министров сформируют в течение нескольких недель, передает РИА Новости. Конституция РФ предусматривает, что президент после вступления в должность вносит в Госдуму кандидатуру на пост премьер-министра, у депутатов есть неделя, чтобы ее рассмотреть.

До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности. Путин 6 мая встретился с министрами, по словам источника РИА Новости, тема нового состава на встрече не поднималась.

Financial Times писала, что Путин рассматривает возможность вернуть в кабмин бывшего министра финансов Алексея Кудрина в должности вице-премьера.

Медведева, по данным FT, переназначат главой правительства. Об этом же говорят источники Bloomberg, которым известны планы назначения Кудрина на некий высокий пост. Сам Кудрин 7 мая в разговоре с РИА Новости отказался комментировать эту информацию.

Собеседники Bloomberg добавили, что вице-премьером Путин может назначить своего экономического советника Андрея Белоусова.

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