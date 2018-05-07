Путин сел в «Кортеж» и проехал 200 метров

Президент России Владимир Путин в ходе инаугурации впервые использовал новый отечественный лимузин, созданный в рамках проекта «Кортеж». Об этом сообщает «Интерфакс».

Глава государства сел в автомобиль возле Сенатского дворца, где находится его рабочий кабинет, и подъехал к Большому Кремлевскому дворцу через Ивановскую площадь. Таким образом, на новом лимузине Путин преодолел расстояние около 200 метров.

Сообщается, что начала инаугурации президент ожидал в кабинете, сидя без пиджака.

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