В Кремле опровергли отказ Путина от кортежа в день инаугурации

Сценарий инаугурации президента России не претерпел серьезных изменений по сравнению с прошлыми церемониями, в настоящее время подготовка этого мероприятия вступила в финальную стадию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 3 мая, приводит ТАСС.

«Много сейчас пишут насчет того, что не будет переезда [президента], но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль», — сказал Песков, напомнив, что в 2012 году Владимир Путин заступал на пост президента с позиции премьер-министра.

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Он пояснил, что в настоящее время необходимости в этом переезде нет. «Каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются», — добавил пресс-секретарь.

Песков также не исключил возможность использования во время церемонии нового автомобиля из линейки машин, разрабатываемых в рамках проекта «Кортеж».

Ранее в четверг сообщалось, что инаугурация Путина может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве.

В конце апреля РИА Новости со ссылкой на свои источники отмечало, что новый лимузин «Кортеж» не будут использовать в день инаугурации президента.

Инаугурация президента состоится 7 мая. На церемонию в 2012 году Путин приезжал на Mercedes Pullman, на таком же автомобиле глава государства прибыл на церемонию вступления в должность в 2004 и 2000 годах.

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