Президентский «Кортеж» сняли на видео

Один из жителей Москвы снял на видео, как автовоз перевозит, предположительно, лимузин проекта «Кортеж», предназначенный для президента России Владимира Путина. Видеозапись опубликовал Пятый канал.

На видеозаписи видно, как автовоз транспортирует автомобиль, укрытый чехлом с камуфляжем. Очертания и габариты машины свидетельствуют в пользу того, что лимузин принадлежит к проекту «Кортеж». Автомобиль перевозится машиной с включенным желтым спецсигналом. Номер автовоза содержит ЕКХ, что в сочетании с 99-м регионом говорит о принадлежности машины к ФСО, осуществляющей охрану президента России.

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В апреле сообщалось, что лимузин «Кортеж» прошел испытания на полигоне и отвечает всем требованиям безопасности, однако его использование начнется только после инаугурации президента. Первоначально предполагалось, что машина все же будет задействована в ходе церемонии, однако ее режиссер позже предложил отказаться от этой идеи.

В рамках проекта «Кортеж» предполагается создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Инвестиции в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Розничная цена такой машины составит не менее шести миллионов рублей.

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