Новый лимузин Путина разбили

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о результатах краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж», на котором будет ездить президент России Владимир Путин. Об этом сообщает газета «Известия».

Министр оценил результаты краш-теста как положительные, добавив, что работы по настройке систем пассивной безопасности продолжаются. Мантуров также пообещал, что вскоре автомобиль представят широкой публике.

В частности, несколько лимузинов, седанов и минивэнов, созданных в рамках проекта, уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны, подчеркнул глава Минпромторга.

Материалы по теме Патриотизм премиум-класса Зачем потребовался выпуск правительственных лимузинов «Кортеж»

Ранее он сообщал, что лимузин «Кортеж» будет готов к маю этого года, когда состоится инаугурация президента России. Члены кабмина смогут пересесть на новые автомобили к концу 2018-го или началу 2019 года.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей на единой модульной платформе для первых лиц государства. Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Розничная стоимость одного автомобиля будет начинаться от 6-7 миллионов рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!