На немецком сайте предложили купить «лимузин Путина»

На немецком сайте по продаже автомобилей Mobile.de появилось объявление с предложением купить «лимузин Путина». Автором объявления является некий Сергей Уров из Москвы.

Продавец намерен отдать автомобиль бронированный лимузин Mercedes-Benz S 600 Pullman серии W140 1995 года выпуска за 1,3 миллиона евро и утверждает, что на машине ездил президент России Владимир Путин. Каких-либо доказательств о поездках лидера страны на этом лимузине пользователь не прилагает.

Заявленный пробег автомобиля — 25 тысяч километров.

В объявлении опубликованы несколько фотографий, одна из которых — снимок Путина в автомобиле, но о какой модели идет речь на фото и есть ли сходство с товаром, понять невозможно.

В настоящее время российская автомобилестроительная компания Sollers совместно с госкорпорациями «Ростех» и «Росавто» разрабатывают автомобиль для первых лиц государства в рамках линейки «Кортеж».

В июне стало известно, что лимузин проекта «Кортеж» успешно завершил краш-тесты в Германии, получив высший балл за безопасность. Ожидается, что автомобиль для российского президента будет готов в начале 2018 года.