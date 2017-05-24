Первую партию президентских автомобилей «Кортеж» пообещали сдать в 2017 году

Первая партия автомобилей проекта «Кортеж» для президента и первых лиц страны будет сдана в 2017 году. Об этом, выступая на правительственном часе в Госдуме, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает Rambler News Service.

«В этом году сдается первая партия серийных автомобилей в количестве 14 единиц Федеральной службе охраны», — сказал Мантуров. К весне следующего года, по его словам, могут быть разработаны для ФСО другие автомобили — лимузины, седаны, микроавтобусы. К концу 2018 года планируется завершить разработку внедорожника, тогда же будет возможность приступить к серийному производству, сообщил министр.

Он также сообщил, что, в отличие от советского времени, когда количество отечественных автомобилей представительского класса было ограничено, сейчас таких ограничений не будет.

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Летом 2016 года сообщалось, что лимузин проекта «Кортеж» успешно завершил краш-тесты в Германии, получив высший балл за безопасность.

Автомобиль для первых лиц государства в рамках линейки «Кортеж» разрабатывался российской автомобилестроительной компанией Sollers совместно с госкорпорациями «Ростех» и «Росавто». Государственный проект «Кортеж» подразумевает создание целого семейства автомобилей спецназначения: микроавтобуса, седана бизнес-класса и лимузина для первых лиц государства. Еще одним отпрыском семейства является внедорожник — он создается в качестве машины сопровождения.

О начале работ над первым со времен СССР отечественным президентским лимузином стало известно около пяти лет назад. Согласно плану разработчиков, автомобиль оснастят двигателем мощностью 800 лошадиных сил, а вес бронированной машины составит шесть тонн.

Известно, что к разработке силовых агрегатов для «Кортежа» привлечено инжиниринговое отделение компании Porsche. На финансирование проекта из бюджета выделено 3,7 миллиарда рублей.