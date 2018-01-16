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Названа стоимость нового лимузина Путина

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Розничная стоимость автомобиля проекта «Кортеж», на котором будет ездить президент России Владимир Путин, будет начинаться от 6-7 миллионов рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает РИА Новости. По его словам, задачей было установить стоимость на уровне премиальных автомобилей типа Mercedes S-класса минус 15 процентов.

До конца февраля — начала марта ФГУП «НАМИ», ведущее разработку автомобилей, передаст ФСО 16 машин.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) на единой модульной платформе для первых лиц государства. Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

О начале работ над первым со времен СССР отечественным президентским лимузином стало известно около пяти лет назад. Согласно плану разработчиков, автомобиль оснастят двигателем мощностью 800 лошадиных сил, а вес бронированной машины составит шесть тонн.

Известно, что к разработке силовых агрегатов для «Кортежа» было привлечено инжиниринговое отделение компании Porsche.

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