Стали известны подробности инаугурации Путина

Инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организацией мероприятия.

Отмечается, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден. Программу планируют согласовать в ближайшее время.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что президент будет ездить на автомобиле проекта «Кортеж». Отмечалось, что несколько лимузинов, седанов и минивэнов, созданных в рамках проекта, уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны.

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

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