Песков рассказал о планах Путина во внешней политике

Владимир Путин планирует в новый президентский срок развивать отношения со многими странами, особенно с партнерами в Европе и США. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью RT.

По словам Пескова, основная цель внешней политики и международных отношений — обеспечение комфортных условий для решения внутренних задач. Он также отметил, что Путин понимает, какие задачи являются первостепенными, а какие второстепенными, и президенту нужна поддержка со стороны дипломатии.

Главным вопросом для России Путин считает внутреннюю повестку — здравоохранение, образование, промышленное производство и развитие инфраструктуры, добавил представитель Кремля.

18 марта в России прошли выборы главы государства. Владимир Путин набрал 76,7 процента голосов, на втором месте с 11,08 процента голосов — Павел Грудинин. На третьем — Владимир Жириновский (5,66 процента).

Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

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