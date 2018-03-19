Путин заручился рекордной в истории России поддержкой избирателей

Действующий президент Владимир Путин после подсчета 95,9 процента избирательных бюллетеней получил поддержку 76 процентов избирателей (52,6 миллиона человек). Как отмечает Центризбирком, это рекордная цифра в истории постсоветской России, передает РИА Новости.

На выборах 2000 года за Путина проголосовали 39,7 миллиона избирателей (52,9 процента), в 2004 году — 49,6 миллиона (71,31 процента), в 2012 году — 45,6 миллиона (63,6 процента). В 2008 Дмитрий Медведев получил поддержку 52,5 миллионов избирателей (70,3 процента). Борис Ельцин в 1996 году собрал на выборах голоса 40,4 миллиона человек (53,8 процента), в 1991 году — 45,5 миллиона (57,3 процента).

В Москве по итогам обработки 78,62 процента протоколов за Путина отдали голоса 70,71 процента избирателей. Это также является максимальным результатом.

Явка избирателей на президентских выборах составила около 67 процентов. Окончательную цифру в ЦИК России пообещали озвучить утром.

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Инаугурация президента России запланирована на 7 мая.

На территории России президентские выборы завершились в 21:00 18 марта по московскому времени. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области.

Позднее Путин рассказал о возможном изменении в составе правительства. По его словам, все изменения произойдут после вступления в свои полномочия на новый срок, а сейчас он начинает «думать над тем, что и как надо сделать».

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